Vídeo: Gusttavo Lima desabafa e diz que não estava "feliz" no casamento

O sertanejo Gusttavo Lima veio a tona se pronunciar sobre o fim de seu realcionamento, assunto muito comentado na web nos últimos dias.

Em seu Twitter, o cantor postou na tarde de ontem (13), o seguinte trecho "Questione o que não está bom, arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos, dê um passo atrás se for preciso, não tenha medo de recomeçar. Vai doer, mas é preciso. Olhe no espelho e seja sincero com você, diga, em alto e bom som, o que sente na alma e no coração. Pergunte a si mesmo se está feliz", dizia o texto do cantor.





Internautas descobriram que o trecho não passava de uma cópia de um site de frases prontas, talvez o autor das sábias palavras merecesse um crédito aliás.

Gusttavo também gravou um vídeo, dizendo que estava abalado com a situação que “qualquer pessoa pode passar um dia”. “Infelizmente nem tudo nas nossa vidas é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, como poderia ser. Eu não estava feliz, podem ter certeza que tentei de tudo para manter meu casamento”, alega.

O músico ainda completa que mantém a parceria com Andressa que é a mulher mais importante da sua vida por se mãe de seus dois filhos “Nossa prioridade”.

Assista ao relato do cantor:

