Vídeo: "novo bicho papão", Gusttavo Lima é usado para assustar crianças

Uma série de vídeos foi compartilhada na internet nos últimos dias mostrando crianças assustadas e chorando ao ouvirem: "Olha o Gusttavo Lima".

Desde então, alguns internautas brincam que o cantor sertanejo é o "novo Bicho Papão".

Ao saber dos vídeos, o cantor usou sua conta no Twitter para pedir que parassem de usar seu nome para assustar criancinhas. "Ô gente, pelo amor de Deus... Para de assustar as crianças usando meu nome, vou te falar viu. As crianças gostam de mim, gente", brincou.

Bicho papão contemporâneo ? Gusttavo Lima é usado para assustar crianças pic.twitter.com/IIyLSjWxGj — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) August 20, 2020

