Vídeo - Cantora Lexa tem carro cercado e é assaltada no Rio

Sarah Chaves, com informações do Uol

A cantora Lexa foi assaltada, na noite des segunda-feira (12), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Lexa estava dentro de um carro, a caminho de um shopping na região, quando criminosos desarmados cercaram o veículo e levaram os pertences dela e dos ocupantes.

A cantora ficou sem a bolsa com todos os documentos e o celular. A assessoria da artista confirmou o assalto e disse, em nota, que Lexa se dirigia para o shopping Via Parque, na Barra, quando o bandido puxou o celular de dentro do veículo que ela estava. "A cantora encontra-se bem fisicamente, apenas abalada emocionalmente pelo ocorrido", diz a nota.

No Instagram ela tranquiliza os fãs. "Oi, gente. Nossa, agora estou mais tranquila. Fui assaltada na altura do Barra Shopping, meu stylist também. Levaram meu celular e gravei no celular do Mitch. Na hora eu quis me comunicar porque eu não lembrava de nenhuma das minhas senhas. Consegui agora recuperar meu Instagram. Estou bem", se pronuncia a cantora.

