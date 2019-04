Vídeo - Em encontro sustentável, secretário de Marquinhos cai de patinete

Rayani Santa Cruz, com informações do NDMais

Luís Eduardo Costa, secretário municipal de Meio Ambiente de Campo Grande-MS, desequilibrou e caiu de um patinete ao cruzar a avenida Beira-Mar Norte, no centro de Florianópolis. O que era para ser um passeio de reconhecimento de práticas sustentáveis acabou rendendo arranhões, hematomas e até virando motivo de riso entre os internautas.

O episódio ocorreu na última segunda-feira (15), durante o XVI Encontro Nacional do Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras – CB27. A ideia era que os participantes do encontro atravessassem a avenida como demonstração da prática, mas, Luís caiu ao tentar acessar a rampa de acesso para o canteiro central. A roda dianteira do equipamento trancou no desnível e o tombo foi inevitável.

Uma pessoa gravava um vídeo da travessia e flagrou o momento desastroso. Desde então o vídeo viralizou na região sul do país, chegando a Campo Grande.

Depois do tombo, Luís Eduardo Costa gravou um outro vídeo e disse que está bem e reafirmou que trará os patinetes para Campo Grande. “Não é uma quedinha dessa que tira esse desejo de ter isso na nossa cidade”. Ele ainda brinca com a situação: “dá risada porque é bom, pode rir sem problema nenhum”.

