Vídeo: Explosão em prédio deixa uma pessoa ferida

Marya Eduarda Lobo, com informações do R7

Uma pessoa ficou ferida após explosão de um prédio no bairro Castelo, nesta quarta-feira (18), na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A explosão aconteceu, enquanto um homem que prestava serviços no condomínio teria furado o encanamento de gás.

A vítima foi socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com ferimentos nos braços. Ele inalou muito gás e teve uma queimadura nos antebraços.

Uma mulher que estava próximo a cena do acidente se sentiu mal com o susto e também precisou ser atendida por médicos do SAMU.

Imagens mostram que a fachada do edifício foi queimada. Na explosão, o botijão de gás foi arremessado para a garagem do prédio. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, ainda havia chamas na parte da frente do imóvel.

Após o fogo ser controlado, os moradores foram retirados, sem ferimentos. Segundo os Bombeiros, não há chance de novas explosões. A perícia foi acionada para avaliar se a estrutura do prédio foi abalada.

Confira o vídeo:

