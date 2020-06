Vídeo: Felipe Araújo esclarece polêmica de pensão do filho "jamais pedi pro juiz diminuir"

O cantor Felipe Araújo, usou as redes sociais para se defender das acusações feitas por sua ex-esposa, Caroline Marchezi na noite de terça-feira (17), revelando que o músico não lhe apoiou durante a gravidez, e teria pedido a redução do valor da pensão para o filho de 1 ano.

Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou um vídeo se pronunciando sobre o assunto. "É um assunto muito desconfortável, do qual eu não gostaria de estar falando. Tenho muita responsabilidade e preocupação da exposição que está sendo feita com a vida do meu filho, do direito livre dele de livre arbítrio", começou ele.

"Mas precisava vir a público me defender, sendo que diversas acusações e ataques estão sendo feitos a mim, com informações que são inverídicas. Gostaria de deixar bem claro que jamais, nunca, eu pedi a redução do valor de pensão alimentícia que foi estabelecido pelo juiz, pela justiça", continuou o artista.

Felipe conta que foi atacado pelas redes sociais por conta da história: "Isso não diz respeito a ninguém, só a meu filho. Pessoas estão me atacando achando que pago dois salários mínimos de pensão. isso é até uma piada. Fiquei todos esses dias triste, ouvindo acusações que tenho recebido. Não condiz com a verdade. É muito, mas muito, muito acima disso."

Felipe explicou para os seguidores que pediu uma redução do valor que a ex-mulher pediu na justiça, e não do que ele paga atualmente. "Nunca recorri, sempre acatei tudo que a justiça determinou", justificou o cantor.

Veja a declaração completa do cantor:

