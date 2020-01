Vídeo - Hélices de helicóptero colidem com caminhão na BR

Jônathas Padilha, com informações do O Metrópole

A hélice de um helicóptero, prestes a decolar após um pouso na BR-364, no Acre, atingiu um caminhão que estava na via na manhã desse sábado (18). Uma pessoa que filmava a aeronave registrou o momento do acidente.

Segundo informações, a aeronave pertence ao Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), órgão da Segurança Pública do estado do Acre, estava dando apoio a uma operação policial que acontecia na região.

A hélice de um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) atingiu um caminhão que seguia na BR-364, nesse sábado (18/1), na região do Segundo Distrito de Rio Branco, no Acre. Duas pessoas ficaram feridas #Metrópoles pic.twitter.com/9v8ZReJdw2 — Metrópoles (@Metropoles) 19 de janeiro de 2020

O helicóptero estava parado na via, com as hélices ligadas, prontas para a decolagem, quando um caminhão que ia atravessar a BR, se aproximou de mais e acabou sendo atingida gravemente pelas hélices.

Na aeronave estavam dois comandantes e três tripulantes, que foram encaminhados ao hospital. Já no caminhão que prestava serviço à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), estava com três pessoas no veículo, mas nenhuma ficou ferida.

Deixe seu Comentário

Leia Também