Vídeo - Pastor cria a "unção do morcego" para combater Coronavírus

Sarah Chaves, com informações do Piripiri Repórter

O pastor Raimundo Ferreira, decidiu propagar a cura, ao publicar um vídeo fazendo a “unção do morcego”, para combater a epidemia mundial de Coronavírus.

O vídeo onde Raimundo, que é da cidade de Pedro II, no interior do Piauí, de ponta cabeça, em cima de uma árvore, fazendo supostas orações em uma linguagem bem confusa, viralizou nas redes sociais.

Segundo o site, Piripiri Repórter, da região, uma pessoa ligada ao pastor disse que ele realmente estava orando, mas foi uma brincadeira no final. “O pastor é brincalhão, mas no começo estava orando de verdade, mas percebeu que a esposa estava filmando e tirou um pouco de brincadeira. As pessoas criticam, julgam e não olham nem para si”, relatou a pessoa, que não quis ser identificada.

A pessoa ainda teria transmitido um recado de Raimundo, que não se ofendeu com a repercussão do vídeo: “Críticas fazem parte. Isso nos dá mais força para continuar a nossa jornada. Não entenda isso como algo negativo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus”, teria dito.

Deixe seu Comentário

Leia Também