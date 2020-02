Vídeo - PM agride mulher grávida de 5 meses e alega desacato

Mauro Silva, com informações do UOL

Uma mulher, grávida de cinco meses, foi agredida por um policial militar durante abordagem de rotina nesta terça-feira (4) em São José do Rio Preto (SP).

A mulher foi agredida com um tapa no rosto, ela ainda teve a barriga pressionada pelo joelho do policial e foi enforcada. As pessoas que estavam no local pediam para que ela fosse liberada, mas o policial dizia que ela estava presa por desacato.

Ainda de acordo com as testemunhas, a mulher foi detida pelo militar, pois ela filmou os militares durante uma abordagem a um suspeito de traficar drogas. Lembrando que o ato de filmar não configura crime. A Polícia Militar informou que o policial foi afastado e o caso será investigado por meio de um IPM (Inquérito Policial Militar).

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), se manifestou por meio do Twitter, ele recomendou o afastamento do PM porque "existe protocolo a ser cumprido e as imagens indicam conduta totalmente inadequada do policial". Ele também disse que não deixará de "excessos" e "violência desnecessária".

