Vídeo - Homem se joga do piso superior de aeroporto e morre

Um homem, que não teve a identidade revelada, se jogou, na tarde dessa terça-feira (28), de um dos andares do Aeroporto Internacional Tom Jobim, também conhecido como Galeão, zona norte do Rio de Janeiro.

O JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria do Galeão, que confirmou a fatalidade. Depois de se jogar do piso superior, o homem recebeu os primeiros socorros da equipe médica, foi socorrido pela própria ambulância do Galeão e encaminhado para o Hospital Municipal Evandro Freire, referência da região.

A assessoria do aeroporto não pode dar mais informações. Em contato com a Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, foi confirmado que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

Um vídeo que seria das câmeras de segurança do Galeão circula nas redes sociais e mostra o momento do suicídio. Assista:

Homem comete suicídio no aeroporto do Galeão pic.twitter.com/altvQwh4HP — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) January 29, 2020

