Vídeo – Simulação em barragem assusta corumbaenses

Simulação de mineradoras existentes na região de Corumbá deixou os moradores do município apreensivos. O fato foi registrado por populares na tarde desta segunda-feira (26) por vídeo que foi compartilhado em redes sociais.

O alerta de rompimento de barragem foi apenas uma simulação nas mineradoras da Vetorial e Vale. O treinamento foi confirmado pelo diretor-executivo da Defesa Civil de Corumbá, Isaque do Nascimento ao Diário Corumbaense.

Outras simulações devem ocorrer nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29). As imagens foram registradas por condutores de veículos que ficaram parados em um bloqueio realizado na BR-262, próximo a uma das mineradoras. Nas imagens pode-se ouvir o som de uma sirene que emitiu o alarme de rompimento. Sem saber do ocorrido, populares ficaram assustados.

Isaque explicou que se tratava de uma pré-simulação que contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nascimento falou ainda que a simulação é de grande relevância, pois é de caráter preventivo.

O Corpo Bombeiros, PRF, Exército, Marinha, SAMU, Meio Ambiente, Defesa Civil Estadual, Ibama, Agencia Nacional de Mineração, Guarda Municipal (pelo recurso humano que pode ser empregado) e o MPF, entre outros órgãos participaram da simulação.

Mato Grosso do Sul conta com 16 barragens que armazenam resíduos de atividade mineradora, todas elas localizadas em Corumbá, mais precisamente no Maciço do Urucum, consideradas de “dano potencial alto”.

