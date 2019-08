Em Corumbá, PRF recupera carro de empresário sequestrado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou em Corumbá o carro do empresário João Dudas, de 60 anos, nome tradicional no ramo de ar condicionado em Campo Grande, sequestrado com seu filho João Eduardo, de 7 anos nessa madrugada de sexta-feira (2).



Ainda de acordo com a PRF, o carro foi identificado durante uma barreira realizada pela polícia. Ainda não há informações oficiais sobre a identificação dos suspeitos, de 22 anos, acompanhado por um passageiro, de 18 anos.

O empresário foi seqüestrado por volta das 00h desta sexta-feira (2) no estacionamento da Farmácia Drogasil. Os bandidos ficaram rodando por algumas horas com as vítimas vendadas, até pararem em um cativeiro, onde as vítimas passaram a madrugada .



Logo após, eles foram soltos no bairro Jardim Oliveira III entre 5h30 e 6h. João gritou por socorro e foi ajudado por um ciclista que passava no local.

Segundo informações da delegada Aline Sinnott, as investigações estão em andamento e não é descartado a hipótese de que a quadrilha seja a mesma que sequestrou a advogada Thalita Aguiar Rachel, na terça-feira (30).

Deixe seu Comentário

Leia Também