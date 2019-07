Gerência do Território do Vinho diz que sequestro “não foi na frente do estabelecimento”

Saiba Mais Polícia Polícia salva advogada sequestrada na Euclides da Cunha

O sequestro da advogada Thalita Aguiar Dolácio, ocorrido na noite de terça-feira (30), não teria sido em frente ao restaurante Território do Vinho, localizado na rua Euclides da Cunha, como noticiado com base no registro policial.

A gerência do restaurante informou ao JD1 Notícias que não houve movimentação policial ou qualquer situação que indicasse ação policial, em frente ao estabelecimento, que tem segurança particular para garantir a segurança de seus clientes. “A movimentação aconteceu em frente ao antigo restaurante World Wine, localizado na rua Manoel Seco Tomé, há uns 500 metros no Território”, disse a fonte que preferiu não se identificar.

Ainda segundo a gerência, não foram solicitadas imagens de câmera de segurança do Território do Vinho. “Possivelmente, o esposo da vítima pode ter vindo aqui e saído para encontrar a esposa em outro lugar”, disse.

Relembre o caso

O sequestro frustrado aconteceu na terça-feira (30) e culminou na prisão de Andrade Costa, 23 anos, e Michael Cera Cruz de Assis 30 anos,

Após ser sequestrada, Thalita Aguiar Dolácio, teve o carro roubado e foi mantida em cárcere. A polícia localizou o veículo da vítima que estava com os criminosos presos. Eles confessaram o crime e disseram que o veículo seria levado até Corumbá. Eles deram o endereço onde a vítima estava mantida em cárcere, no Indubrasil.

Ao chegar, a polícia entrou em confronto com outros dois criminosos e resgatou a advogada. Os dois brandidos foram baleados e morreram no hospital.



