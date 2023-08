Viu a Princesa? Poodle desapareceu no início de agosto na região da Pioneira

A cachorrinha que atende pelo nome de Princesa está desaparecida desde o dia 4 de agosto deste ano. Ela sumiu na região da Pioneira, no Jardim Botafogo, na Rua Ana Luiza de Souza. Princesa é uma Poodle, de porte pequeno, com pelagem branca e focinho caramelo.

Ao JD1, a família relatou que a cadela necessita de alimentação especial. "Estamos muito preocupados com ela. Se alguém souber de qualquer informação, entre em contato conosco, por favor!", disseram.

Em buscas pelo animal de estimação há quase 15 dias, a família oferece recompensa para quem encontrar Princesa.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro da cachorrinha, podem entrar em contato pelos números (67) 99153-6884 ou (67) 99263-9511. Ajude a encontrar!

