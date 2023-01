"Você queria ficar", lamenta mãe de jovem morta um mês após acidente

"Todos os momentos que passei com você jamais serão esquecidos. Será eterna em mim”, a morte da jovem Karen Thairyne da Silva, de 19 anos, fez amigos e parentes chorarem durante a madrugada desta sexta-feira (20). Conhecida como ‘Paraíba’, ela se envolveu em um acidente há um mês e estava internada desde então.

A primeira parte deste texto começou com um trecho da despedida de uma prima da jovem, que usou as redes sociais para lamentar o ocorrido. A homenagem inicia com as lembranças da época de infância. “Esperei tanto tempo pela sua chegada minha pequena. Foi uma felicidade quando sua mãe disse que tava grávida e era uma menininha. Fiquei feliz com seus primeiros passos, seu primeiro dentinho”.

No decorrer do texto, a prima diz não conseguir descrever a dor que esta sentindo com a partida de Karen. Porém, ressalta que o amor que sentia pela jovem começou muito antes de ela nascer.

"Todos os momentos que passei com você jamais serão esquecidos. Será eterna em mim... te amarei eternamente”, finaliza a prima.

Também nas redes sociais, a mãe de Karen prestou as últimas homenagens à filha. Com muita tristeza em suas palavras, ela comentou que ver a jovem partir foi uma das coisas mais difíceis em sua vida.

“Você partiu sei que no fundo você queria ficar! Você lutou como uma boa paraibana que é, mas chegou sua hora, Papai do Céu te chamou e você que sempre foi uma boa filha o escutou e foi ao seu encontro”, disse.

A mãe de Karen falou ainda sobre o ‘sentimento de injustiça’ que fica, por terem tirado a vida da jovem de uma ‘maneira cruel’. Durante os agradecimentos, ela comentou que ‘Paraíba’ nunca será esquecida.

“Obrigada por amar de uma maneira tão pura nosso girassol. Tenha certeza que jamais será esquecida. Você sempre foi um anjo e agora tem asas”, termina.

