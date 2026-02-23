Após interdição da ponte em Rio Negro, Agesul define rotas alternativas; confira

Após a interdição da ponte localizada na rodovia MS-080, no município de Rio Negro que cedeu na manhã deste domingo (22), a Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog), por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), definiu trajetos alternativos para garantir o deslocamento seguro de motoristas na região.

Para quem segue de São Gabriel do Oeste em direção a Rio Negro, a orientação é acessar a MS-430 no km 12, percorrer cerca de 32 quilômetros por estrada vicinal e, posteriormente, retornar à MS-080.

Já os condutores que vêm da região do Pantanal pela MS-080 devem acessar a MS-430 e seguir o mesmo trajeto indicado para quem sai de São Gabriel do Oeste com destino a Rio Negro.

No caso de motoristas que partem de Campo Grande em direção ao Pantanal ou a São Gabriel do Oeste, a alternativa é seguir pela Avenida Brasil, entrar à direita na Rua José Morita e continuar pela estrada da Fazenda Pica Pau até a rodovia MS-430. A partir desse ponto, deve-se virar à direita para São Gabriel do Oeste ou à esquerda, percorrendo cerca de 10 quilômetros para retornar à MS-080 no sentido Pantanal.

A ponte interditada foi construída e concluída na primeira quinzena de dezembro de 2010. Equipes técnicas da Agesul permanecem no local realizando avaliações estruturais para definir as medidas emergenciais e os procedimentos necessários para a reconstrução, com o objetivo de restabelecer o tráfego com segurança.

A Agesul também reforçou a sinalização na área, com faixas de interdição e indicação dos desvios, proporcionando maior orientação e segurança aos motoristas. Um contrato emergencial está em fase de formalização para viabilizar a reconstrução da ponte.

