Menu
Menu Busca segunda, 13 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #2 Abr26
Interior

Homem com extensa ficha criminal morre após confronto com polícia em Sonora

Suspeito usava tornozeleira eletrônica e, segundo a polícia, tentou sacar arma durante abordagem

13 abril 2026 - 15h33Taynara Menezes

Um homem com extensa ficha criminal morreu na madrugada desta segunda-feira (13), após um confronto com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) no município de Sonora. No local, foi apreendido um revólver calibre .32 com sete munições.

Segundo a corporação, o suspeito estava sob monitoramento eletrônico e foi abordado durante uma ação policial. Ainda conforme o BOPE, ele desobedeceu às ordens legais e tentou sacar uma arma de fogo, o que resultou na reação dos policiais.

De acordo com a polícia, o homem era apontado como integrante de uma facção criminosa e já havia se envolvido em ocorrências recentes relacionadas a ameaças a moradores da região, utilizando o nome da organização para intimidar a população.

O BOPE também informou que o suspeito possuía condenação a 24 anos de prisão pelo assassinato de um radialista em Sonora. O crime teria sido cometido com 17 golpes de faca.A ocorrência será investigada pelas autoridades competentes.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

A mulher quebrou parte do telhado da casa
Interior
Mulher invade residência e quebra telhado após desentendimento em Maracaju
Vítima ferida - Reprodução / Portal Mídia Clara.
Polícia
Homem atropela mulher e tenta forjar acidente para ocultar tentativa de feminicídio em MS
Caso atendido pela PM em Dourados - Foto: PMMS
Polícia
Mesmo com medida protetiva, companheiro agride mulher em aldeia indígena de Dourados
Divulgação / Assessoria / PMMS
Interior
Força Tática apreende drogas e desarticula transporte que abasteceria festa em Deodápolis
Foto: Ilustrativa / Rodrigo Clemente
Polícia
Homem é atingido por árvore durante corte em Maracaju e morre em hospital de Campo Grande
Reprodução, vídeo / @milgrau_maracaju
Interior
VÍDEO: Mulheres 'atracadas' em briga são presas pela PM durante evento em Maracaju
Delegacia Polícia Civil - Dourado - Foto: Leandro Holsbach
Interior
Caso de maus-tratos contra criança termina com prisão de mãe em Dourados
Acidente - Foto: Divulgação
Trânsito
Após consumo de álcool, idoso provoca acidentes e termina preso em Maracaju
UPA - Unidade de Pronto Atendimento em Dourados - Foto: Leandro Holsbach
Interior
Chikungunya mata 6 indígenas e eleva alerta na rede de saúde pública em Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Naviraí
Interior
Homem é encontrado morto com facada no pescoço em Naviraí

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
UPA Coronel Antonino
Polícia
Após ser liberado da UPA, homem volta a passar mal e morre em Campo Grande
Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo
Polícia
Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Conselho flagra que acompanhantes de UPAs e CRSs não recebem alimentação em Campo Grande