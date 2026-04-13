Homem com extensa ficha criminal morre após confronto com polícia em Sonora

Um homem com extensa ficha criminal morreu na madrugada desta segunda-feira (13), após um confronto com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) no município de Sonora. No local, foi apreendido um revólver calibre .32 com sete munições.

Segundo a corporação, o suspeito estava sob monitoramento eletrônico e foi abordado durante uma ação policial. Ainda conforme o BOPE, ele desobedeceu às ordens legais e tentou sacar uma arma de fogo, o que resultou na reação dos policiais.

De acordo com a polícia, o homem era apontado como integrante de uma facção criminosa e já havia se envolvido em ocorrências recentes relacionadas a ameaças a moradores da região, utilizando o nome da organização para intimidar a população.

O BOPE também informou que o suspeito possuía condenação a 24 anos de prisão pelo assassinato de um radialista em Sonora. O crime teria sido cometido com 17 golpes de faca.A ocorrência será investigada pelas autoridades competentes.

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