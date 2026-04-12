VÍDEO: Mulheres 'atracadas' em briga são presas pela PM durante evento em Maracaju

Duas mulheres foram presas pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (12), durante um evento de prova de laço realizado em Maracaju. A ocorrência foi registrada por volta de 00h, após uma briga envolvendo frequentadoras do evento. Um vídeo divulgado pela página @milgrau_maracaju mostra o momento da confusão.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe que chegava ao local para reforçar o policiamento foi acionada para atender uma situação de vias de fato. No local, a responsável pela equipe de segurança, acompanhada de seguranças privados, relatou que duas mulheres, de 35 e 38 anos, teriam se envolvido em agressões contra outra mulher, de 42 anos.

A vítima apresentava fortes dores na cabeça e sonolência, sendo encaminhada para atendimento médico. Em razão do atendimento, não foi possível colher sua versão dos fatos no momento da ocorrência.

As duas suspeitas foram detidas no local. Conforme o registro policial, elas estavam visivelmente embriagadas e, inicialmente, negaram envolvimento direto nas agressões, afirmando que houve apenas um desentendimento com a equipe de segurança. Diante da situação, ambas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil.

Antes da conclusão do boletim de ocorrência, a Polícia Militar teve acesso a uma publicação em rede social que mostra uma das envolvidas sentada sobre a vítima e desferindo socos na região da cabeça, o que contradiz a versão apresentada inicialmente. O material foi encaminhado à autoridade policial para análise.

O comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Nelson Vieira Tolotti, lamentou o ocorrido dentro do evento esportivo. Ele destacou que as envolvidas não possuem ligação com a organização nem com as competições, e ressaltou que episódios dessa natureza prejudicam a imagem do evento e do município, especialmente diante da repercussão nas redes sociais.

Tolotti também afirmou que o evento estava regular, com policiamento reforçado e segurança privada atuando durante toda a programação, e que situações como essa são imprevisíveis e relacionadas ao comportamento individual dos envolvidos.

Vídeo:

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