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VÍDEO: Mulheres 'atracadas' em briga são presas pela PM durante evento em Maracaju

A vítima das agressões precisou de atendimento médico

12 abril 2026 - 15h36Vinícius Santos
Reprodução, vídeo / @milgrau_maracajuReprodução, vídeo / @milgrau_maracaju  

Duas mulheres foram presas pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (12), durante um evento de prova de laço realizado em Maracaju. A ocorrência foi registrada por volta de 00h, após uma briga envolvendo frequentadoras do evento. Um vídeo divulgado pela página @milgrau_maracaju mostra o momento da confusão.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe que chegava ao local para reforçar o policiamento foi acionada para atender uma situação de vias de fato. No local, a responsável pela equipe de segurança, acompanhada de seguranças privados, relatou que duas mulheres, de 35 e 38 anos, teriam se envolvido em agressões contra outra mulher, de 42 anos.

A vítima apresentava fortes dores na cabeça e sonolência, sendo encaminhada para atendimento médico. Em razão do atendimento, não foi possível colher sua versão dos fatos no momento da ocorrência.

As duas suspeitas foram detidas no local. Conforme o registro policial, elas estavam visivelmente embriagadas e, inicialmente, negaram envolvimento direto nas agressões, afirmando que houve apenas um desentendimento com a equipe de segurança. Diante da situação, ambas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil.

Antes da conclusão do boletim de ocorrência, a Polícia Militar teve acesso a uma publicação em rede social que mostra uma das envolvidas sentada sobre a vítima e desferindo socos na região da cabeça, o que contradiz a versão apresentada inicialmente. O material foi encaminhado à autoridade policial para análise.

O comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Nelson Vieira Tolotti, lamentou o ocorrido dentro do evento esportivo. Ele destacou que as envolvidas não possuem ligação com a organização nem com as competições, e ressaltou que episódios dessa natureza prejudicam a imagem do evento e do município, especialmente diante da repercussão nas redes sociais.

Tolotti também afirmou que o evento estava regular, com policiamento reforçado e segurança privada atuando durante toda a programação, e que situações como essa são imprevisíveis e relacionadas ao comportamento individual dos envolvidos.

Vídeo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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