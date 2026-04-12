Menu
Menu Busca domingo, 12 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Força Tática apreende drogas e desarticula transporte que abasteceria festa em Deodápolis

Além das drogas, foram apreendidos dois celulares e um veículo utilizado na ação criminosa, conforme a ocorrência

12 abril 2026 - 16h54Vinícius Santos
Divulgação / Assessoria / PMMSDivulgação / Assessoria / PMMS  

Dois homens foram presos pela Força Tática do 14º BPM durante uma ação de patrulhamento na rodovia MS-276, nas proximidades do trevo de Culturama, em Fátima do Sul, na tarde do dia 11 de abril. A ocorrência resultou na apreensão de drogas e na suspeita de envolvimento com o tráfico na região.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram abordados durante o patrulhamento ostensivo e, na revista, os policiais localizaram porções de substâncias análogas ao crack e à cocaína. O material apreendido totalizou cerca de 100 gramas.

Ainda conforme a corporação, a droga teria como destino a comercialização em uma festa no município de Deodápolis. A Polícia Militar também informou que os entorpecentes seriam ligados a uma facção criminosa.

Além das drogas, foram apreendidos dois celulares e um veículo utilizado na ação criminosa, conforme a ocorrência. Os suspeitos, um homem de 54 anos e outro de 19 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Para a reportagem, a Polícia Militar destacou que a ação causou um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 18 mil ao crime organizado. Os suspeitos ficaram à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima ferida - Reprodução / Portal Mídia Clara.
Polícia
Homem atropela mulher e tenta forjar acidente para ocultar tentativa de feminicídio em MS
Caso atendido pela PM em Dourados - Foto: PMMS
Polícia
Mesmo com medida protetiva, companheiro agride mulher em aldeia indígena de Dourados
Foto: Ilustrativa / Rodrigo Clemente
Polícia
Homem é atingido por árvore durante corte em Maracaju e morre em hospital de Campo Grande
Reprodução, vídeo / @milgrau_maracaju
Interior
VÍDEO: Mulheres 'atracadas' em briga são presas pela PM durante evento em Maracaju
Delegacia Polícia Civil - Dourado - Foto: Leandro Holsbach
Interior
Caso de maus-tratos contra criança termina com prisão de mãe em Dourados
Acidente - Foto: Divulgação
Trânsito
Após consumo de álcool, idoso provoca acidentes e termina preso em Maracaju
UPA - Unidade de Pronto Atendimento em Dourados - Foto: Leandro Holsbach
Interior
Chikungunya mata 6 indígenas e eleva alerta na rede de saúde pública em Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Naviraí
Interior
Homem é encontrado morto com facada no pescoço em Naviraí
Depac Dourados
Interior
Mulher é presa em flagrante por agredir filho de 8 anos em Dourados
Caso é investigado em Deodápolis - Foto: Ilustrativa
Interior
Adolescente de 17 anos é suspeito de matar homem a facadas em Deodápolis

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
Essa primeira etapa totaliza R$ 143.266.357,27
Geral
Asfalto deve chegar a 28 bairros com investimento de R$ 136 milhões na Capital
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Polícia
Boletim de ocorrência aponta que pastor teria estuprado a cunhada aos 15 anos na Capital
Show gratuito de Daniel e Nany People movimentam o sábado na Capital
Cultura
Show gratuito de Daniel e Nany People movimentam o sábado na Capital