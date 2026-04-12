Força Tática apreende drogas e desarticula transporte que abasteceria festa em Deodápolis

Dois homens foram presos pela Força Tática do 14º BPM durante uma ação de patrulhamento na rodovia MS-276, nas proximidades do trevo de Culturama, em Fátima do Sul, na tarde do dia 11 de abril. A ocorrência resultou na apreensão de drogas e na suspeita de envolvimento com o tráfico na região.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram abordados durante o patrulhamento ostensivo e, na revista, os policiais localizaram porções de substâncias análogas ao crack e à cocaína. O material apreendido totalizou cerca de 100 gramas.

Ainda conforme a corporação, a droga teria como destino a comercialização em uma festa no município de Deodápolis. A Polícia Militar também informou que os entorpecentes seriam ligados a uma facção criminosa.

Além das drogas, foram apreendidos dois celulares e um veículo utilizado na ação criminosa, conforme a ocorrência. Os suspeitos, um homem de 54 anos e outro de 19 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

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Para a reportagem, a Polícia Militar destacou que a ação causou um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 18 mil ao crime organizado. Os suspeitos ficaram à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.

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