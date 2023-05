Tranquilizando família, jovem dada como desaparecida na Capital está morando em Bauru

A jovem Bruna Antunes Fernandes, de 20 anos, dada como desaparecida há vários dias em Campo Grande, apareceu bem e contactando sua família nesta quinta-feira (25). Diferentemente do que a família imaginava, ela está morando em Bauru, no interior de São Paulo.

A informação foi compartilhada pela Polícia Civil, por meio da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios) que diante da notícia do desaparecimento, passou a atuar na tentativa de encontra-lá na cidade.

Porém, com o apoio da 3º Delegacia de Homicídios do DEIC de Bauru, conseguiu contato com a jovem. Bruna informou haver se mudado para Bauru há dois meses, visando buscar novas oportunidades, mas por razões pessoais, preferiu dizer que estava em Campo Grande.

Outro detalhe relatado pela jovem é que ela perdeu contato com a família após enfrentar um perrengue com seu celular que havia apresentado um defeito. Quando conseguiu consertá-lo, entrou em contato com sua mãe, Dona Ramona Aparecida.

Nas redes sociais, Bruna também se manifestou. "Boa noite, não estou desaparecida, estava sem comunicação, não tinha como falar com ninguém, me perdoem pelo susto".

