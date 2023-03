Professor suspeito de assediar alunas é denunciado pelo Ministério Público em MS

Saiba Mais Polícia MP decide abrir inquérito para apurar denúncia de assédio de diretor contra alunas em MS

O Ministério Público decidiu apresentar a denúncia contra Marcos Eduardo Carneiro, ex-diretor da Escola Municipal Efantina de Quadros, em Nova Andradina, que usava as redes sociais para 'se aproximar e ter contato' com as alunas. O documento aponta para crimes de assédio sexual, favorecimento à prostituição de adolescente e importunação sexual.

O suspeito foi afastado de suas funções após determinação do Promotor de Justiça, Paulo Henrique Mendonça de Freitas. Outras medidas apontam também que o professor não pode ter acesso ou frequentar ambientes escolares, além de evitar contato com as vítimas e seus familiares.

Conforme o site Jornal da Nova, a denúncia traz que ao fim das investigações, pelo menos três vítimas menores de idade foram inseridas no documento e várias testemunhas foram ouvidas ao longo do período investigado.

O caso foi divulgado em maio de 2022. Os avanços do educador contra a menina aconteciam por meio das redes sociais, onde eles trocavam mensagens desde o início do ano passado.

Em trecho das conversas, o diretor encaminha uma mensagem afirmando que gostaria de dar uma 'mordidinha' na boca da aluna. "Eu fico olhando a sua foto. Você tem uma boca maravilhosa. Sem maldade, mas dá uma vontade de dar uma mordidinha (risos)".

Tomando conhecimento da situação, a menina repudia a ação do educador e contesta o avanço. "Vixi, pode não irmão". Mesmo assim, Marcos ainda insiste dizendo que "ela é linda mesmo", se referindo a boca da aluna.

Constantes elogios faziam parte dos avanços do diretor para tentar se aproximar da adolescente. Em um dos trechos, datado em 23 de abril deste ano, ele a convida para sair e que seria "quando você quiser e puder. É só me avisar".

Porém, a vítima decidiu por um basta na situação para que ela não seguisse adiante. "Diretor, posso te falar uma coisa. Eu fui pegando simpatia com o senhor só para ver até onde você ia com seu caráter. Na moral, mesmo quando eu estudava aí eu te admirava, mas depois que sai sua máscara caiu", esbraveja a adolescente em mensagem encaminhada a Marcos Eduardo.

