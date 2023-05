Dois presos fogem de delegacia e terceiro é ferido a tiros em Ponta Porã

Lucas Aparecido Azevedo da Silva, de 24 anos, e Marcos Helman de Alcântara, de 29 anos, fugiram da cela da Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, a 334 quilômetros de Campo Grande, na noite desta sexta-feira (12). Graziano Henrique Corrêa, de 39 anos, tentou fugir, mas foi ferido a tiros durante a fuga por policiais.

Ele foi socorrido e permanece em estado grave no Hospital Regional de Ponta Porã. Segundo o site Ponta Porã News, os outros dois criminosos tentaram roubar um veículo, mas quase foram atropelados e seguiram a pé para o lado paraguaio.

Graziano foi preso pela Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero. Ele usava documentos falsos e era procurado pela Justiça de Minas Gerais.

A Polícia Civil de Ponta Porã e as forças de segurança do Paraguai estão na caça de Marcos e Lucas. O estado de saúde, conforme o site, não foi informado.

O registro foi feito como evasão mediante violência, tentativa de homicídio e roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima. Porém, não foi detalhado como houve a fuga dos bandidos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também