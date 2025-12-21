Dourados chega aos 90 anos e se torna referência nacional na universalização do saneamento

Ao completar 90 anos nesse sábado (20), Dourados atinge um marco que vai além da data comemorativa: a cidade alcança a universalização do saneamento básico, um avanço que altera de forma concreta a rotina da população e reposiciona o município entre os líderes nacionais em infraestrutura urbana.

Com mais de 90% da área urbana atendida por rede de esgoto e praticamente toda a população com acesso à água tratada, Dourados antecipou em oito anos a meta prevista pelo Marco Legal do Saneamento, que estabelece 2033 como prazo para universalização no País.

O resultado é fruto de um ciclo de investimentos que soma R$ 191,8 milhões na atual gestão estadual, com obras de ampliação da rede de água, implantação e expansão do sistema de esgotamento sanitário e modernização da infraestrutura já existente.

Para o governador Eduardo Riedel, o saneamento tem impacto direto no desenvolvimento. “Cada real investido em saneamento é uma entrega direta na vida das pessoas. É menos criança doente, é mais dignidade dentro de casa, é valorização de bairro e é uma cidade preparada para os próximos 50 anos. Fizemos aqui uma decisão de governo: antecipar metas do Marco Legal e transformar Dourados em referência nacional”, afirmou.

Ele destacou ainda que a política municipalista adotada pelo Estado tem sido determinante para acelerar a infraestrutura urbana de grandes municípios, no caso do saneamento ainda se soma a PPP (Parceria Público Privada) que desde 2021 ajuda no crescimento do setor.

Investimentos

Segundo dados da Sanesul, os recursos aplicados em Dourados contemplam tanto obras já concluídas quanto projetos em execução e programados. Do total investido, cerca de R$ 37,3 milhões já foram finalizados, enquanto mais de R$ 107 milhões estão em andamento e outros R$ 47,4 milhões previstos para execução.

Os investimentos se dividem entre recursos próprios da estatal, financiamentos e repasses federais, com foco principal na ampliação da rede de esgoto — setor que historicamente representa um dos maiores desafios urbanos no Brasil.

Para o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, os efeitos da expansão são estruturantes. “Saneamento é futuro. É a base que garante saúde, valoriza os imóveis, atrai investimentos e protege o meio ambiente. Esses mais de R$ 191 milhões aplicados agora, todos dentro da gestão do governador Eduardo Riedel, entregam um legado que beneficia gerações futuras. Dourados entra para a lista das cidades que tratam seu esgoto, cuidam da água e asseguram um desenvolvimento que não destrói, mas preserva”, declarou.

Melhorias para a população

Na prática, o avanço no saneamento traz benefícios diretos para a população. A substituição de fossas por rede coletora reduz riscos de contaminação do solo e da água, melhora as condições sanitárias das residências e contribui para a diminuição de doenças de veiculação hídrica, especialmente entre crianças e idosos.

Outro reflexo é ambiental. Com mais esgoto tratado, córregos urbanos deixam de receber despejo irregular, o que ajuda a preservar cursos d’água, áreas verdes e o equilíbrio do ecossistema local.

Além disso, bairros atendidos por saneamento completo tendem a ter maior valorização imobiliária, mais segurança hídrica e melhores condições para receber novos empreendimentos.

