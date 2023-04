Encontrada! Menina de 15 anos que estava desaparecida já está em casa com a mãe

Filha encontrada! Aliviada, Priscila Valiejus disse ter encontrado a filha Kemilyn Chaves dos Reis, de 15 anos, na tarde desta sexta-feira (7), em Aquidauana.

"Ela está bem, graças a Deus. Ela estava na casa de amigos. Que susto foi esse!", detalhou a mãe.

Após noticiado pelo JD1, Priscila contou ter recebido ligações para informar o paradeiro de sua filha. "Conseguimos encontrar ela através do jornal. Depois da publicação muitas pessoas me ligaram e eu fui atrás dela, agora já está aqui em casa conosco", agradeceu a mãe.

