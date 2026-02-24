Fábrica de enxoval fica comprometida após incêndio na madrugada em Anastácio

Fábrica de enxoval em Anastácio, a 145 quilômetros de Campo Grande, foi atingida por um incêndio na madrugada desta terça-feira, dia 24, e ficou com a estrutura comprometida.

O forro de PVC do prédio sofreu danos consideráveis em razão do calor gerado pelas chamas e demais locais do espaço ficaram danificados ou destruídos.

Segundo o site A Princesinha News, o Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar no local, tomou conhecimento de que a solicitante havia desligado a fonte de energia elétrica, o que contribuiu para evitar maiores riscos.

Foi feito o trabalho de contenção das chamas e também de rescaldo, identificando que o incêndio começou em uma tomada elétrica, propagando-se para o maquinário do estabelecimento.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não houve registro de vítimas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também