Força-tarefa realiza buscas em mata por adolescente sumida há 2 meses em Sidrolândia

O desaparecimento da adolescente Isabelly Alves, de 14 anos, em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, motivou uma força-tarefa na manhã desta quarta-feira, dia 11, envolvendo equipes da Força Tática da Polícia Militar, GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

A garota está desaparecida desde o dia 17 de dezembro do ano passado, quando foi vista pela última vez entrando em uma área de mata na rua General Ozório.

Segundo o site Babalizando MS, os trabalhos de busca ganham reforço com auxílio de um drone que está sobrevoando a região, auxiliando as equipes a ter um direcionamento.

A área de mata segue isolada para os trabalhos das equipes.

O caso segue mobilizando amigos, conhecido e familiares que seguem empenhados em ter notícias ou informações sobre o paradeiro da adolescente.

