Governo acelera obras do MS Ativo Municipalismo em Bandeirantes e Jaraguari

Com o objetivo de acelerar contratações e garantir o avanço das obras do programa MS Ativo Municipalismo – etapas I e II, o secretário da Casa Civil, Walter Carneiro Junior, reuniu-se nesta quinta-feira (6) com os prefeitos de Bandeirantes e Jaraguari.

Em Bandeirantes, foi definida uma reunião entre o prefeito Celso Abrantes e o governador Eduardo Riedel para alinhar os investimentos da segunda fase do programa. O município tem previstos R$ 13,9 milhões em obras de infraestrutura, incluindo a pavimentação e drenagem da Avenida Afonso Pena e de ruas do bairro João do Gás.

A região também é beneficiada pela implantação da MS-245, que liga Bandeirantes, Camapuã e Ribas do Rio Pardo, com 14 km já concluídos e 31 km em execução.

Em Jaraguari, o prefeito Cláudio da Silva destacou o apoio do Governo do Estado nas obras locais, como a pavimentação e drenagem do bairro Otaviano Pereira, em fase final, e os investimentos no Residencial Costa. O município soma mais de R$ 16,5 milhões em obras de infraestrutura.

“O cronograma do MS Ativo está sendo construído nos 79 municípios, com foco em planejar e agilizar os investimentos já executados, licitados e com recursos garantidos”, ressaltou Walter Carneiro Junior.

