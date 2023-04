Homem é preso após tentar beijar e passar a mão em criança em Dourados

Homem, de 36 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável contra uma criança, de 11 anos, em Dourados, na noite deste sábado (22). Ele aproveitou que a vítima estava na sozinha na sala para cometer o ato.

Segundo o site Dourados News, a vítima assistia televisão enquanto seus pais conversavam e bebiam com o suspeito.

O homem decidiu ir no banheiro, mas quando voltou, aproveitou para tentar beijar a criança e passar a mão nas partes íntimas da vítima. Ela conseguiu desviar.

Após pedir para ir embora, a criança relatou para os pais que teria sofrido a tentativa de estupro por parte do homem.

A família acionou a Policia Militar, que localizou o suspeito e ao ser questionado, negou e disse que se cometeu, não lembrava por conta da bebida.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também