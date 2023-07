Morre homem ferido com tiro na cabeça disparado por genro em Chapadão do Sul

Morreu durante a noite de domingo (9), Reginaldo José Silva, de 56 anos, o homem ferido com um tiro na cabeça disparado pelo genro, durante o período da tarde em uma confusão familiar em Chapadão do Sul - 330 quilômetros de Campo Grande.

Ele veio a óbito enquanto era transferido para um hospital da capital sul-mato-grossense.

Conforme informado anteriormente, a vítima estava em estado gravíssimo ao ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade hospitalar do município.

O caso aconteceu no residencial São Pedro. Segundo noticiado pelo site Jovem Sul News, a confusão envolveu uma discussão por causa de um xingamento direcionado a um membro da família, o que teria deixado o homem furioso.

No local da briga, Reginaldo teria atirado primeiramente contra o genro, que tentando se defender, onde desferiu um golpe de facão, derrubando a arma do homem. Logo na sequência, o suspeito pegou a arma e atirou contra a cabeça da vítima.

O suspeito já foi identificado pelas forças policiais, que atuam em diligências na tentativa de encontrá-lo.

