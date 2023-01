Homem que morreu atropelado na BR-163, em MS, ainda não foi identificado

O homem que morreu atropelado na noite do último sábado (28) na rodovia BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso, ainda não foi identificado. Ele não portava nenhum documento no momento do acidente.

A vítima estava correndo pelas margens da rodovia e tentava fazer a travessia da pista, quando foi atingido por um veículo de passeio.

No carro estava um casal, no qual o motorista alegou que o homem "apareceu do nada" e que ele não teve tempo hábil para evitar o acidente.

Segundo o site RV News, a vítima tem algumas características que podem ajudar na identificação, como as tatuagens, sendo um “coração partido” com a tinta já apagada no peito e um terço religioso na região da mão esquerda.

O corpo está no Imol (Instituto Médico de Odontologia Legal) de Coxim e alguns exames ainda estão sendo feitos pelos peritos para ajudar na busca pela identificação.

