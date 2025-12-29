Homem que tentava encontro e mandava 'nudes' para criança é preso no interior de MS

Indivíduo, de 32 anos, foi preso por meio de um mandado de prisão, durante uma ação da Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso, neste domingo, dia 28. Ele tentava marcar um encontro com uma criança, de 9 anos, e ainda mandou 'nudes' para a vítima.

Mensagens de cunho sexual também teriam sido enviadas pelo homem para a criança. A descoberta aconteceu após a mãe da vítima tomar ciência das insistências do suspeito por meio de um aplicativo de comunicação.

Segundo a Polícia Civil, o celular da criança foi apreendido para análise técnica, por autorização da mãe, onde foram encontradas mensagens de cunho sexual por parte do indivíduo, além do envio e recebimento de fotografias. Somado a isso, ainda havia indícios de tentativa de marcação de encontro presencial entre o investigado e a vítima.

Com base nos elementos colhidos, a Autoridade Policial representou judicialmente pela decretação da prisão preventiva do investigado, bem como pela expedição de mandado de busca e apreensão. Durante o domingo, foi cumprido a ordem judicial, resultando na prisão e na apreensão de mais um celular usado pelo homem.

Após a conclusão do procedimento, o investigado poderá responder pelos crimes de estupro de vulnerável, aliciar, assediar, instigar ou constranger criança, por qualquer meio de comunicação, com o fim de com ela praticar ato libidinoso e bem como adquirir, possuir ou armazenar fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

