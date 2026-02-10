Idoso morre ao cair de andaime enquanto reformava casa da filha em Dourados

O idoso Vicente Ferreira da Costa, de 70 anos, morreu durante a segunda-feira, dia 9, após cair de um andaime enquanto estava atuando em uma obra na região do Parque das Nações II, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.
Ele caiu de uma altura de cerca de dois metros. A obra em questão acontecia na casa da filha do idoso.
Segundo o site Dourados News, após a queda de Vicente, equipes de socorro foram acionadas, mas quando chegaram ao local, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.
Durante o trabalho das autoridades, foi constatado ferimentos na cabeça e familiares disseram que o idoso tinha problemas cardíacos, aumentando a hipótese de mal súbito ou consequência da queda.
A Polícia Civil esteve no local e vai investigar o caso.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Interior
Mulher morre após ingerir bebida alcoólica próximo a ponto de ônibus em Caarapó
Interior
Ladrões fazem a limpa durante furto em joalheria de Ponta Porã
Interior
MPMS exige reorganização do Controle Interno da Câmara de Juti
Interior
Vendedor morre após ser arremessado para fora de veículo em acidente na BR-060, em MS
Interior
Jovem sul-mato-grossense morre afogado durante excursão no interior de São Paulo
Educação
Riedel acompanha volta às aulas e reforça segurança e investimentos na Educação
Interior
Homem morre duas semanas após ser atropelado em confusão em Nova Andradina
Interior
Cheia do rio Aquidauana avança e atinge casas e pontos turísticos
Interior
Família segue na busca por garota desaparecida há quase dois meses em Sidrolândia
Justiça