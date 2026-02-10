Menu
Interior

Idoso morre ao cair de andaime enquanto reformava casa da filha em Dourados

Ele caiu de uma altura de cerca de dois metros e teria batido a cabeça

10 fevereiro 2026 - 07h10
Local onde idoso faleceuLocal onde idoso faleceu   (Dourados News)

O idoso Vicente Ferreira da Costa, de 70 anos, morreu durante a segunda-feira, dia 9, após cair de um andaime enquanto estava atuando em uma obra na região do Parque das Nações II, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele caiu de uma altura de cerca de dois metros. A obra em questão acontecia na casa da filha do idoso.

Segundo o site Dourados News, após a queda de Vicente, equipes de socorro foram acionadas, mas quando chegaram ao local, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Durante o trabalho das autoridades, foi constatado ferimentos na cabeça e familiares disseram que o idoso tinha problemas cardíacos, aumentando a hipótese de mal súbito ou consequência da queda.

A Polícia Civil esteve no local e vai investigar o caso.

