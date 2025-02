JD1TV: Morador de rua morre esfaqueado após briga em São Gabriel do Oeste

Morador de rua, ainda não identificado, morreu na madrugada do último domingo (2), em São Gabriel do Oeste. Ele se envolveu em uma briga e foi golpeado com várias facadas no centro da cidade, na Avenida Getúlio Vargas.

Segundo o site A Rota da Notícia, a briga começou por volta das 1h20 da manhã, logo após a discussão entre a vítima e o suspeito.

Ainda conforme o site, a Polícia Militar explicou que a vítima levou pelo menos seis facadas e não resistiu aos ferimentos, mesmo sendo socorrida e levada até o Hospital Municipal.

Um vídeo compartilhado pelos sites locais mostram a briga entre dois homens, suspeito e a vítima, que trocam agressões físicas e por um momento, o suspeito saca uma faca e desfere os golpes.

A vítima fica caída e não ter qualquer reação mais.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

