JD1TV: Polícia procura suspeito de assassinar mulher em Ponta Porã

A Polícia Civil está realizando buscas e coletando mais detalhes para chegar até o suspeito de assassinar Vicência dos Santos, de 46 anos, na última sexta-feira (9), que foi encontrada morta em uma calçada no bairro Jardim Planalto, em Ponta Porã, a 314 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informado pela polícia, seis testemunhas foram ouvidas até o momento e câmeras da segurança de um bar conseguiram captar o momento em que o suspeito chega no local e também sai acompanhado da vítima.

Conforme informado, eles teriam se conhecido no estabelecimento e não possuíam qualquer vínculo afetivo antes daquele encontro - o que descaracteriza, inicialmente, a hipótese de um feminicídio.

Nas imagens, o suspeito aparece comprando aparentemente bebida, chega a jogar sinuca com outros homens que estavam no bar e depois sai acompanhado de Vivência. Ela foi encontrada morta e toda ensanguentada em uma calçada no cruzamento das ruas Maracanã e Astolfo do Amaral.

O caso foi registrado como homicídio simples, mas nenhuma linha de investigação será descartada neste momento.

