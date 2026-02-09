Menu
Jovem sul-mato-grossense morre afogado durante excursão no interior de São Paulo

Danilo Leite Teles era morador de Douradina e teria entrado numa parte profunda do rio Paraná

09 fevereiro 2026 - 09h11Luiz Vinicius
Ilha do Jurerê, em RosanaIlha do Jurerê, em Rosana   (Arquivo/Prefeitura de Rosana)

O jovem Danilo Leite Teles, de 19 anos, morreu afogado durante o domingo, dia 8, na Ilha do Jurerê, em Rosana, no interior de São Paulo. Ele era morador do município de Douradina - a 195 quilômetros de Campo Grande.

Ele chegou a ser socorrido em estado gravíssimo por um barqueiro que visualizou o afogamento, mas não resistiu as complicações. Outra pessoa também se afogou e foi resgatada.

Segundo informações do portal Jornal da Nova, o Corpo de Bombeiros de Rosana foi acionado para dar continuidade ao atendimento e encaminhou a vítima socorrida para a unidade hospitalar.

De acordo com relatos preliminares, os jovens teriam chegado a Rosana em pelo menos três ônibus de excursão.

O local onde estavam inicialmente apresentava água rasa, porém, ao avançarem alguns metros, teriam entrado em uma parte mais profunda do Rio Paraná, o que resultou no afogamento.

