Jovem sul-mato-grossense morre afogado durante excursão no interior de São Paulo

O jovem Danilo Leite Teles, de 19 anos, morreu afogado durante o domingo, dia 8, na Ilha do Jurerê, em Rosana, no interior de São Paulo. Ele era morador do município de Douradina - a 195 quilômetros de Campo Grande.

Ele chegou a ser socorrido em estado gravíssimo por um barqueiro que visualizou o afogamento, mas não resistiu as complicações. Outra pessoa também se afogou e foi resgatada.

Segundo informações do portal Jornal da Nova, o Corpo de Bombeiros de Rosana foi acionado para dar continuidade ao atendimento e encaminhou a vítima socorrida para a unidade hospitalar.

De acordo com relatos preliminares, os jovens teriam chegado a Rosana em pelo menos três ônibus de excursão.

O local onde estavam inicialmente apresentava água rasa, porém, ao avançarem alguns metros, teriam entrado em uma parte mais profunda do Rio Paraná, o que resultou no afogamento.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também