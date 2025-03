JustiÃ§a Federal Itinerante vai atender Santa Rita do Pardo, Ribas e BrasilÃ¢ndia em maio

Vinícius Santos com informações do TRF3

O Juizado Especial Federal (JEF) Itinerante atenderá, de 19 a 23 de maio, a população do Assentamento Mutum, na área rural dos municípios de Santa Rita do Pardo, Ribas do Rio Pardo e Brasilândia. O atendimento ocorrerá na Escola Municipal Santa Rita - Polo Mutum, em Santa Rita do Pardo.

A iniciativa, promovida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região e pela Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul (SJMS), visa levar serviços da Justiça Federal a comunidades afastadas dos centros urbanos. Entre os serviços oferecidos estão aposentadorias, auxílio-doença, pensão por morte, entre outros.

Em preparação para o evento, a juíza federal Monique Marchioli Leite, diretora do Foro da SJMS, se reuniu no dia 21 de fevereiro com o prefeito de Santa Rita do Pardo, Lúcio Roberto Calixto Costa, para discutir os detalhes da ação. Durante a reunião, também foi abordada a necessidade de colaboração com as prefeituras de Ribas do Rio Pardo e Brasilândia. Em breve, uma reunião online será agendada com representantes desses municípios.

A equipe do JEF Itinerante já realizou levantamento das demandas locais, conversando com presidentes de associações da região. A escola onde as atividades ocorrerão fica a 100 quilômetros de Santa Rita do Pardo, sendo que 80% do trajeto é por estrada de chão.

Desde 2021, o JEF Itinerante tem atendido comunidades carentes em todo o estado. Até o momento, mais de 15 mil pessoas foram atendidas em nove edições, beneficiando moradores de áreas como Porto Murtinho, Corumbá, Coxim, e diversas aldeias indígenas.

