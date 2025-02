Modernização da MS-276, em Dourados, ajudará desenvolvimento regional

Obras de restauração e melhorias na MS-276, na região de Dourados, ajudarão no desenvolvimento regional. O Governo de Mato Grosso do Sul homologou mais uma etapa de modernização da infraestrutura das rodovias.

Dessa forma, serão investidos R$ 63 milhões para impulsionar o desenvolvimento, garantir mais segurança e mobilidade para a população.

A obra prevê a restauração completa do pavimento, ampliação de faixas de tráfego e melhorias na sinalização viária, proporcionando condições mais seguras para motoristas e transporte de cargas.

A modernização da MS-276 integra um amplo pacote de investimentos em infraestrutura viária do Governo de Mato Grosso do Sul, que busca fortalecer a logística e a competitividade do Estado.

Com a homologação da licitação, a próxima etapa será a assinatura da ordem de serviço, permitindo o início efetivo das obras.

