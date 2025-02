MP investiga suspeitas de irregularidades nas diárias da Câmara de Bataguassu

Está em andamento uma investigação sigilosa no Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) sobre possíveis irregularidades no pagamento de diárias a vereadores e servidores da Câmara Municipal de Bataguassu.

O caso está registrado como Inquérito Civil nº 06.2024.00000641-8 e é conduzido pelo promotor de Justiça Edival Goulart Quirino, da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social.

O ato de instauração da investigação foi publicado no Diário Oficial do MPMS, mas, por se tratar de um procedimento sob sigilo, não foram divulgados detalhes adicionais sobre as possíveis irregularidades investigadas, tampouco o conteúdo dos documentos envolvidos.

