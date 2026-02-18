Menu
Interior

Mulher que ia visitar neta em hospital morre em acidente na MS-162, em Sidrolândia

O sinistro aconteceu após uma bicicleta cruzar o trajeto da motocicleta

18 fevereiro 2026 - 09h38Luiz Vinicius
Valdelíria estava a caminho de um hospitalValdelíria estava a caminho de um hospital   (Redes Sociais via Babalizando MS)

Valdelíria Cruz, de 37 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na noite desta terça-feira, dia 17, na MS-162, entre Sidrolândia e o distrito de Quebra Coco.

Ela estava em uma motocicleta, acompanhada do companheiro, quando uma bicicleta cruzou o trajeto e houve a colisão. Com o impacto, a mulher foi arremessada ao solo. Ela estava seguindo para um hospital, onde visitaria a neta.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima. Contudo, mesmo sendo encaminhada para atendimento médico, a mulher não resistiu aos ferimentos.

O portal Babalizando MS informou que Valdelíria era moradora da Aldeia Recanto, no município de Dois Irmãos do Buriti, e estava seguindo para uma unidade hospitalar, onde visitaria a neta e entregaria roupas para ela.

O caso foi registrado na delegacia como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

