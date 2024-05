Rapaz matou amigo de quarto após descobrir traição de namorada em Sidrolândia

Saiba Mais Polícia Jovem é esfaqueado em discussão por mulher e morre em hospital de Sidrolândia

O homem, de 29 anos, acusado de ser o assassino de Geovani Arza Pinto, de 24 anos, esfaqueado diversas vezes na noite da última sexta-feira (25), em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, foi preso durante a segunda-feira (27). Ele cometeu o crime após descobrir uma traição de sua namorada com a vítima, com quem dividia o aluguel.

Os fatos ocorreram no quintal da casa onde a vítima morava juntamente com o autor e o irmão do suspeito, numa residência no cruzamento das ruas Adelino Ferreira Barbosa com Joaquim dos Santos, no bairro Cascatinha.

No local, houve uma discussão entre Geovani e autor, que por sua vez, se apoderou de uma faca e atingiu a vítima causando-lhe a morte. A Policia Civil assumiu o caso e começou a realizar um trabalho investigativo visando a identificação e o paradeiro do autor que fugiu para Campo Grande.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do acusado, que foi aceita pelo Poder Judiciário. O mandado foi expedido durante a tarde de segunda-feira e o advogado do autor esteve em uma das delegacias da cidade manifestando a vontade de negociar a entregar do seu cliente.

O rapaz já tinha ciência do pedido de prisão e que os policiais estavam a sua procura, quando ele se entregou na delegacia.

O autor responderá pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Jovem é esfaqueado em discussão por mulher e morre em hospital de Sidrolândia

Deixe seu Comentário

Leia Também