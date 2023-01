Nas redes sociais, atleta é lembrado como apaixonado por futebol e cheio de vida

Saiba Mais Interior Jovem de 21 anos morre durante partida de futebol em Nioaque

A rede social do atleta, Anderson Costa, mais conhecido como Costinha, amanheceu repleta de homenagens de amigos, que para eles, o jovem esportita será lembrado como um apaixonado por futebol, menino simples e cheio de vida. Anderson, 21 anos, morreu ontem (19) no hospital de Nioaque, após uma partida de futebol, a suspeita é de infarto fulminante.

Em uma das publicações, uma amiga da família relembra a última conversa que teve com Costinha. "Conversei com ele no último show de prêmios e ele me disse que iria entrar no quartel. Um menino desportista, cheio de vida. É uma situação imensurável de expressar quaisquer palavras" lamentou.

A namorada de Anderson também usou sua rede social para agradecer o apoio recebido por amigos e prestar sua última homenagem ao namorado. "Hoje me despeço de você com a maior dor meu coração, amor você foi o melhor presente da minha vida...Obrigada a cada um que tá me dando apoio nesse momento mais difícil pra mim" agradeceu Kamilla.

Um outro amigo, Alex Mello, recorda a passagem de Anderson por clubes de futebol regionais e destaca o quanto o rapaz era querido por todos em Nioaque.

"Apesar de muito jovem já jogou em vários times, inclusive o Aquidauanense, Maracaju e Dourados. A tragédia deixou a cidade toda de Nioaque muito triste, pois era um jovem muito querido" informou.

Entre os clubes que o jovem jogou, o Aquidauanense Futebol Clube, prestou uma homenagem e emitiu uma nota de pesar para a família. Confira a nota abaixo:

"O Aquidauanense Futebol Clube, através do presidente João Garcia, diretoria, comissão técnica e atletas, lamenta a morte de Anderson Costa, carinhosamente chamado de “Costinha” ocorrido na noite desta quinta-feira (19), na cidade de Nioaque".

"Costinha foi atleta do Aquidauanense da categoria sub-20 e fez parte também do elenco profissional. O atleta foi vice-campeão estadual sub-20, disputou a Copa São Paulo e a Copa Verde pelo azulão. Era um atleta muito querido por todos e criou um ciclo de amizade muito grande em Aquidauana e Anastácio".

