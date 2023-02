'Peço socorro', vítima de estupro em Três Lagoas pede ajuda para encontrarem suspeito

Saiba Mais Polícia Jovem é estuprada e mordida nas partes íntimas por homem que conheceu na internet

A acadêmica de enfermagem, de 21 anos, usou as redes sociais para pedir socorro e ajuda da população de Três Lagoas para encontrar o suspeito, de 32 anos, que a estuprou na última segunda-feira (13) após um encontro marcado por uma aplicativo de relacionamento.

A jovem explica que ficou cinco dias internada, entubada e tomando duas bolsas de plasma e uma de sangue, além de precisar passar procedimentos cirúrgicos devido a ferimentos graves nas partes íntimas.

Nas redes sociais, ela decidiu compartilhar fotos do homem que a encontrou e pedir ajuda para ajudarem a encontrá-lo.

"Nos ajude a encontrá-lo, ele solto é um perigo para a sociedade. Hoje foi eu a vítima, amanhã pode ser você. Nos ajude a encontrá-lo, denuncie. Peço socorro, pois, corro risco de morte".

Ainda no texto, ela agradece por não ter entrado na triste estatística de feminicídios em Mato Grosso do Sul.

Relembre - De acordo com o site da Rádio Caçula, os dois estavam conversando e o homem se passava por um agente de produção. Em determinado momento, resolveram marcar um encontro na casa do rapaz.

No meio do ‘date’, o suspeito forçou a relação sexual e então ela pediu para que parasse, pois estava sentindo dor. Contudo, o homem continuou e chegou a morder as partes íntimas e os seios da vítima, que teve lesões graves.

Após conseguir sair da casa do autor, a menina procurou atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e depois transferida para o Hospital Auxiliadora, por conta da gravidade dos ferimentos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Saiba Mais Polícia Jovem é estuprada e mordida nas partes íntimas por homem que conheceu na internet

Deixe seu Comentário

Leia Também