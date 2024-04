Polícia prende dois homens pelo assassinato de 'Danty' em Nova Andradina

Durante a segunda-feira (15), a Polícia Civil de Nova Andradina prendeu dois indivíduos, de 19 e 24 anos, acusados de terem assassinado a tiros, Danilo Vicente de Oliveira, de 33 anos, o 'Danty', no dia 27 de fevereiro, no centro da cidade, que fica a 298 quilômetros de Campo Grande.

Conforme divulgado pela polícia, Danilo estava em frente da própria residência, quando os dois indivíduos passaram em uma motocicleta, tendo o garupa efetuado diversos disparos contra a vítima.

As investigações apuraram que o crime aconteceu a mando de uma facção criminosa atuante em Mato Grosso do Sul. O inquérito policial também conseguiu identificar que um adolescente, de 17 anos, teve participação no crime.

"Os envolvidos foram formalmente indiciados e a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos dois executores do crime. Com manifestação favorável do Ministério Público, o Poder Judiciário decretou a prisão dos indiciados e, após levantamento de inteligência, os policiais civis localizaram e prenderam os dois autores", diz a nota da Polícia Civil.

Em dezembro de 2012, Danilo morava em Taquarussu, onde foi preso preventivamente por estupro de vulnerável.

