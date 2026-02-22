Ponte desmorona sobre Rio do Peixe enquanto carreta passava; ninguém ficou ferido

Uma ponte de concreto cedeu na manhã deste domingo (22) na rodovia MS-080, entre as cidades de Rio Negro e São Gabriel do Oeste, após as fortes chuvas registradas nos últimos dias na região. Apesar da gravidade do incidente, ninguém ficou ferido.

Segundo as informações iniciais, divulgadas pelo governo de Mato Grosso do Sul, no momento da queda, uma carreta atravessava a estrutura e parte do veículo chegou a cair no rio.

A Polícia Militar Rodoviária Estadual foi acionada e interditou o trecho para evitar novos acidentes. Equipes da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) foram enviadas ao local e avaliam as condições da estrutura.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e o diretor-presidente da Agesul, Rudi Fiorese, também se deslocam para o município para vistoriar a área e definir as medidas que serão adotadas.

Motoristas que precisariam passar pelo trecho conhecido como “Ponte do Rio do Peixe” devem utilizar rotas alternativas. Ainda não há previsão para liberação da via.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também