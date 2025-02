Tá fácil, não! Professora é presa furtando picanha e azeite em Três Lagoas

Professora, que não teve a identificação revelada, foi presa em flagrante durante a quarta-feira (5), logo após ser vista tentando sair com uma peça de picanha e um azeite de um supermercado, mas o detalhe é que tentou sair sem pagar.

O caso aconteceu em um estabelecimento comercial na rua Duque de Caxias, no centro de Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

A situação, segundo o site RCN67, aconteceu logo após o segurança do supermercado perceber que a professora passou alguns itens e pagou por eles, no entanto, escondeu a picanha e o azeite no meio deles, para não arcar com os valores.

A Polícia Militar foi acionada para entender melhor a situação e ao conversar com a mulher, ela confessou que tentou furtar os dois itens.

Juntos, os produtos somavam R$ 170. Ela foi encaminhada para a delegacia e autuada em flagrante pelo crime de furto.

Para responder em liberdade, ela deveria pagar um salário mínimo, R$ 1.518,00, ou seja, quase 9x o valor dos produtos furtados. Caso não pague, ela deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (6).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também