Traficante morre afogado após embarcação com drogas virar em rio de Japorã

O traficante, identificado como Wagner Rodrigo de Almeida, morreu afogado na segunda-feira (8) após a embarcação em que ele estava virar nas águas do rio Iguatemi, no município de Japorã - a 427 quilômetros de Campo Grande. Ele tentava realizar o transporte de drogas.

Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil ainda tentam localizar o corpo da vítima. O caso foi relatado pela namorada do rapaz, que indicou o lugar que o barco poderia ter submergido, conforme informado no boletim de ocorrência.

Durante as buscas iniciais feitas pelos militares e policiais, um fardo com fitas adesivas foi encontrado boiando nas águas do rio e foi apreendido. O produto na verdade se tratava de um fardo de maconha que era transportado.

No total, a carga pesava 23,3 quilo. Testemunhas informaram a Polícia Civil que Wagner trabalhava com outras pessoas no contrabando e tráfico na cidade, usando o rio para o transporte das drogas e coisas ilícitas.

O Corpo de Bombeiros informou que continua na procura do corpo.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e tráfico de drogas na Delegacia de Polícia Civil de Japorã.

