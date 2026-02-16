Vítima de acidente, adolescente morre após ficar 50 dias internada em Jardim

Elen Fernandes de Oliveira, de apenas 14 anos, morreu durante essa segunda-feira, dia 16, após não resistir às complicações no quadro de saúde, em Jardim.
Ela foi vítima de um acidente de trânsito e ficou cerca de 50 dias internada em uma unidade hospitalar da região.
As causas do acidente, no entanto, não foram divulgadas. Segundo o site MS News, a adolescente é sobrinha do pastor Saulo Marinho.
O velório e o sepultamento de Elen deve acontecer em Jardim.
