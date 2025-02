Após reunião com Netanyahu, Trump diz que os EUA irão assumir o controla de Gaza

Durante encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Donald Trump anunciou nesta terça-feira (4) que os Estados Unidos vão assumir o controle da Faixa de Gaza, sob o pretexto de levar estabilidade à região.

Na última semana, Trump já havia citado a Faixa de Gaza, citando expulsar os palestinos do enclave para outros países da região, e nesta terça-feira, falou sobre “ocupação a longo prazo” para levar estabilidade ao local.

“Os EUA vão assumir o controle da Faixa de Gaza, e faremos um trabalho lá também. Seremos responsáveis por desmontar todas as bombas não detonadas e outras armas no local, nivelar a área, remover os edifícios destruídos, criar um desenvolvimento econômico que fornecerá um número ilimitado de empregos e moradias para a população da região”, declarou.

Em resposta à fala de Trump, Netanyahu classificou a ideia como “diferente”, e afirmou que “vale a pena” levar em consideração os planos dos EUA para a Faixa de Gaza.

