Biden pedirá que líderes do G7 intercedam por acordo de cessar-fogo com o Hamas

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse nesta quinta-feira (13), que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedirá aos outros líderes do G7 que apoiem as negociações por um cessar-fogo em Gaza e reforcem a aceitação do grupo palestino Hamas a aceitar uma proposta apoiada por Israel.

Sullivan disse que o mundo deve incentivar o Hamas a aceitar a proposta e evitar um impasse. Desde uma breve trégua de uma semana em novembro, as repetidas tentativas de realizar um cessar-fogo fracassaram, com o Hamas insistindo em um fim permanente da guerra e na retirada total de Israel de Gaza.

O Hamas recebeu bem a proposta de cessar-fogo, mas insiste que qualquer acordo deve garantir o fim da guerra, uma exigência que Israel ainda rejeita. Israel descreveu a resposta do Hamas à nova proposta de paz dos EUA como uma rejeição total.

Sullivan disse que o Hamas apresentou uma proposta alterada com algumas pequenas mudanças que podem ser trabalhadas, bem como outras que não estavam de acordo com o que Biden havia apresentado ou que haviam sido adotadas pelo Conselho de Segurança da ONU.

“Nosso objetivo é descobrir como preencher as lacunas restantes e chegar a um acordo”, disse ele, acrescentando que as discussões continuarão com o Catar e o Egito, que, por sua vez, trabalharão com o Hamas para chegar a um acordo o mais rápido possível.

Sullivan enfatizou que Israel está apoiando a proposta de cessar-fogo delineada por Biden em um discurso de 31 de maio.

Desde que o Hamas invadiu o sul de Israel em um ataque em 7 de outubro, matando cerca de 1.200 pessoas e levando mais de 250 reféns, a invasão e o bombardeio de Gaza por Israel já mataram pelo menos 37.000 pessoas, de acordo com autoridades de saúde do território.

