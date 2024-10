Bombardeios em Beirute deixam 22 mortos

Nesta quinta-feira (10), bombardeios israelenses em duas áreas centrais de Beirute resultaram na morte de 22 pessoas e deixaram ao menos 117 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano.

Os ataques visaram um membro sênior do Hezbollah. Um dos locais atingidos foi um prédio de oito andares no bairro de Ras al-Nabaa, onde explosões continuaram a ser ouvidas após o impacto. Ambulâncias foram mobilizadas para a área.

O segundo ataque ocorreu em Burj Abi Haidar, onde um edifício inteiro foi consumido pelas chamas. Fontes de segurança relataram que Wafiq Safa, um alto membro do Hezbollah, sobreviveu à tentativa de assassinato.

Enquanto isso, um incêndio significativo acontecia nos locais atingidos, e equipes de resgate procuravam sobreviventes nos escombros. Até o momento, Israel não se pronunciou oficialmente sobre os bombardeios. Embora tenha realizado ataques quase diários nos subúrbios do sul de Beirute. Os bairros atacados nesta quinta-feira foram alvos pela primeira vez.

Ataque a soldados da ONU

Mais cedo, a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) informou que dois de seus soldados da paz ficaram feridos após um disparo de um tanque israelense atingir uma torre de vigilância em sua sede em Ras al-Naqoura.

A ONU condenou o ataque, ressaltando que qualquer agressão deliberada contra forças de paz é uma violação grave do direito humanitário internacional.

O exército de Israel afirmou que suas tropas estavam operando na área de Naqoura, perto da base da Unifil, e recomendou que as forças da ONU se mantivessem em áreas protegidas antes de abrir fogo na região.

Em Nova York, o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, ressaltou que o país está focado em combater o Hezbollah, sugerindo que a Unifil se deslocasse para garantir sua segurança.

O Hezbollah, por sua vez, anunciou ter disparado mísseis contra as forças israelenses durante tentativas de resgatar vítimas na área de Ras al-Naqoura.

